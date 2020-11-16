Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с представителями ЛГБТ-сообщества

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов выполнил свое обещание и встретился с представителями казанского ЛГБТ-центра "Принятие". Беседа прошла в закрытом формате.

На ней министр и активисты обсудили травлю геев и лесбиянок, а также другие проблемы представителей ЛГБТ-сообщества. Так, в частности, Фаттахов отметил, что Татарстан защищал и будет защищать своих жителей, несмотря на их ориентацию. По его словам, подобные встречи с властью могут проходить чаще, если члены ЛГБТ-сообщества чувствуют в них необходимость. Министр также призвал молодежь участвовать и заявлять о своих проблемах в рамках мероприятий Минмолодежи Татарстана.

- Встреча состоялась в рамках приема граждан. Вопросы касались защиты прав человека, профессиональной и творческой самореализации молодежи. Также обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов Минмолодежи, которые нацелены на оказание помощи детям и подросткам, ставшим жертвами интернет-буллинга и призваны воспитать цифровую культуру в интернете, как меру предотвращения кибербуллинга в будущем. Все проекты, реализуемые министерством направлены на все социальные группы молодежи. Мы работаем с разной молодежью и не делим их по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии. По итогам беседы совместно сошлись во мнении, что на данный момент необходимости в ранее инициированной встрече с сообществом нет ввиду отсутствия прямых вопросов к министерству. Договорились быть в диалоге, - прокомментировали встречу в Минмолодежи Татарстана.

Напомним, в начале октября ЛГБТ-сообщество республики опубликовали в соцсети открытое обращение к Фаттахову, припомнив при этом его последнее интервью, где он ответил на вопрос о людях нетрадиционной ориентации: “Главное не пропагандируйте”. На это министр отреагировал довольно быстро. В комментариях под постом он написал: “Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате”.