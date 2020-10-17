«Главное не пропагандируйте»: глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов согласился поговорить с геями и лесбиянками

Фото: minmol.tatarstan.ru

На днях представители ЛГБТ-сообщества на своей странице в соцсети опубликовали обращение к главе Минмолодежи Татарстана Дамиру Фаттахову.

- Если про секспросвет и ВИЧ Дамир Ильдусович понимает, что в обществе много стереотипов и много работы, то про гомосексуальность сам транслирует стереотипы. Это «их выбор», «главное не пропагандируйте». Конечно, разговор двух гетеросексуальных людей о гомосексуальности интересен, но лучше со стереотипами бороться общением напрямую с группой и просвещением, - припомнили министру его недавнее интервью.

При этом Фаттахову геи и лесбиянки предложили встретиться, чтобы напрямую поговорить о проблемах ЛГБТ-молодежи.

- Мы готовы организовать площадку для диалога ЛГБТ молодых людей Казани с Министром по делам молодежи, чтобы в безопасной обстановке все могли высказаться, задать свои вопросы и услышать друг друга, - обратились представители ЛГБТ-сообщества.

На удивление министр ответил довольно быстро. Свое согласие он выразил там же, в соцсети, под обращением, адресованным ему: «Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате)»

Когда именно Фаттахов встретится с ЛГБТ-молодежью, пока не известно.