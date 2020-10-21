Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов проведет встречу с геями и лесбиянками в закрытом формате

О дате самой встречи пока ничего неизвестно. Фото: minmol.tatarstan.ru

Стало известно, что встреча главы Минмолодежи Татарстана Дамира Фаттахова с геями и лесбиянками все же состоится. Но она пройдет в закрытом формате. Стороны собираются обсудить проблемы ЛГБТ-молодежи. Правда, о дате встречи до сих пор не сообщается.

Сообщество, которое подтолкнула татарстанского министра на такой диалог, пока собирает вопросы в соцсети. Представители ЛГБТ считают, что это должно стать хорошим началом.

Напомним, на прошлой неделе они опубликовали в соцсети открытое обращения Фаттахова, припомнив при этом его последнее интервью, где он отметил на вопрос о ЛГБТ: «Главное не пропагандируйте».

К слову, на это обращение министр отреагировал довольно быстро, прямо под самим постом в комментариях: «Окей, ребята. Пишите в Директ, давайте договариваться о времени, месте и формате)»