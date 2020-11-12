"Мне домой надо": в школе Казани мать устроила разборки с одноклассником дочери, которая поливала его газировкой

Пока женщина кричала на мальчика, ее дочь воспользовалась моментом. Фото: скриншот с видео

Очередной скандал в образовательной системе Казани. На этот раз поводом стало видео выложенное в соцсетях. На нем, как утверждается, в кабинете школы №12 в Вахитовском районе столице Татарстана мать пятиклассницы во время перемены устроила разборки с одноклассником дочери.

Женщина перед всеми детьми начала кричать на мальчика. Фото: скриншот с видео

Все началось с того, что девочка кинула в мальчика ручкой, в ответ тот облил водой ее портфель. Вот за свою дочь и пришла заступаться мама. Все происходило на глазах других детей. Женщина начала выяснять отношения с мальчиком. А тот, испугавшись агрессивную даму, попытался уйти: "Мне домой надо". Но одеться ему не позволила та самая девочка. Пока мальчик пытался в уйти, женщина передала девочке бутылку из-под газировки, и та вылила ее содержимое на голову одноклассника. Учителя, как утверждается, в этот момент в классе не было.

В один из моментов мать передает дочери бутылку из-под газировки. Фото: скриншот с видео

- 11 ноября в 14.20 после окончания 6 урока мама девочки, являющаяся членом родительского комитета, прошла в здание школы без разрешения администрации и классного руководителя, хотя это запрещено правилами школы, - сообщили «Комсомолке» в Минобразования Татарстана. - В результате конфликт был урегулирован, родители обеих сторон не имеют претензий друг к другу и к школе. Мама девочки осознала недопустимость своего поведения и раскаивается.

Также в ведомстве уточнили, что школой принято решение о принятии дополнительных мер по пропускной системе в здании. На данный момент объявлен выговор сторожу и учителю.

Девочке показалось мало облить одноклассника и она бросила ему в голову уже опустевшую бутылку. Фото: скриншот с видео

Также в обстоятельствах произошедшего решили разобраться и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство также инициировало проверку.

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