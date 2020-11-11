В Татарстане прокуратура проверяет информацию об издевательствах над школьником в патриотическом лагере

Начата прокурорская проверка. Фото: pixabay.com

В Татарстане очередной скандал в системе образования - в Сеть попало видео, на котором, как утверждается, кадеты издеваются над пятиклассником. На записи видно как мальчики в полевой форме повалили на пол младшего кадета и, несмотря на его крики, удерживают и издеваются.

Этой записью заинтересовались в прокуратуре Высокогорского района Татарстана. Утверждается, что все это произошло на территории патриотического лагеря в Куркачах, где во время осенних каникул отдыхали и тренировались кадеты из военно-патриотический образовательный центра Казани - школы №67.

Судя по видео, мальчика повалили на пол и удерживали, несмотря на его крики. Фото: скриншот с видео

- По информации администрации школы, ответственные за детей воспитатели в момент инцидента находились в корпусе и заполняли документацию, - в свою очередь сообщили «Комсомолке» пресс-секретарь Минобразования Татарстана Алсу Мухаметова. - Всем трем воспитателям-офицерам вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора. В настоящее время двое ребят из участников конфликта не посещают школу по причине болезни. Когда учащиеся вернутся к занятиям с ними запланирована работа психолога. Родители участников конфликта претензий к школе и к друг другу не имеют.

В ведомстве также отметили, что сейчас во все образовательные организации республики направлено письмо о недопустимости подобных инцидентов, усилении воспитательной работы и контроля за безопасным пребыванием детей. Одновременно Минобразования Татарстана продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего в Куркачах.