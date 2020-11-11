В Набережных Челнах прокуратура проводит проверку по сообщению о выдаче детям-инвалидам просроченных продуктов

В частности, утверждается, что лук в школе выдавали чуть ли не тухлый лук. Фото: скриншот с видео

В Набережных Челнах одна из матерей детей-инвалидов выложила в соцсети запись своего похода в среднюю школу №67 за сухпайком для ребенка. Мальчик обучается дома, но ему ежемесячно положено питание, которое должны выдавать в столовой образовательного учреждения.

Женщину возмутило то, что некоторые продукты выдали с истекшим сроком годности или вовсе, например, сосиски с уже вскрытой заводской упаковкой. А йогурт, у которого срок годности истекает после 8 дней, по словам женщины, выдали сразу 10 штук, как и хлеб на месяц - сразу 5 буханок.

Лук выдают чуть ли не тухлый и на упаковке яиц был указан истекший срок хранения, продолжает утверждать на видео мать ребенка-инвалида. Правда, на записи слышно, что сотрудницы столовой объяснили это тем, что они просто переложили яйца в старую упаковку.

- Прокуратура Набережных Челнов проверит информацию о некондиционных продуктах питания, которые получают дети-инвалиды. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания указанной категории учащихся. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.