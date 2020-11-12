Николай Кузнецов скончался на 95-м году жизни Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана на 95-м году жизни умер Николай Кузнецов, самый молодой Герой Советского Союза

Теплые слова соболезнования родным и близким фронтовика, полковника запаса выразил президент Татарстана Рутам Минниханов.

Борис Кириллович родился в Казани 26 декабря 1925 года в семье ремесленника. Закончил ремесленное училище и работал токарем. В мае 1943 года 18-летним ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Затем, в 1944 году, окончил курсы младших лейтенантов. Во время боевых действий он девять раз переходил линию фронта, доставляя ценные донесения разведчикам, командирам партизанских отрядов и назад, в свою войсковую часть. Во время одного из боев, когда знаменосец погиб, он вынес Боевое Знамя части.

В 1943 году сержант Борис Кузнецов отличился во время переправы Днепра и во время боев по расширению плацдарма на правом берегу. Он вместе с товарищами смог на самодельном плотике под непрерывном огнем противника огнём противника не только переправиться через реку в районе деревни Крещатик (Черкасский район Черкасской области УССР), но и проложить кабельную линию. Благодаря этому была установлена связь передового отряда с артиллерийской батареей, и наши войска получили огневую поддержку. Но во время боя, который продолжался сутки, кабель неоднократно был поврежден, и Борис Кузнецов исправлял повреждения. В тот день он был дважды ранен, но остался в строю. Во время одного из боев поднял в атаку стрелковую роту.

- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Кузнецову Борису Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2557), - говорится в Указе СССР о присвоении высокого звания герою.

После войны участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Восстанавливал разрушенный город Запорожье, вернулся в Казань и занимался патриотическим воспитанием молодежи. В апреле 2015 года он дал интервью нашему изданию: "Самый молодой Герой Советского Союза: Сейчас какого только хлеба нету, а люди его не ценят!". В 2015 году ему был вручен орден "Дуслык".