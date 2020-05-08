В Казани на 50-метровую высоту подняли копию легендарного Знамени Победы

8 Май 2020 2020-05-08T15:57:19+03:00

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8 мая в преддверии Дня Победы 2020 в казанском парке Победы на 50-метровом флагштоке была поднята копия легендарного Знамени Победы. Старт церемонии по видеосвязи дал Герой Советского Союза Борис Кузнецов.

- 75-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск имеет большое значение для нашей прекрасной России. В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. Да, полегло очень много советского народа. Но мы сегодня торжествуем Великую Победу. Вечная слава нашим героям, вечная слава нашим победителям! – сказал Кузнецов. – Но у нас еще был второй фронт – где женщины, отправив своих мужей на фронт, по 13-14 часов работали у станков. Они также делали все для Великой Победы. А сегодня я счастлив видеть такую прекрасную молодежь, которая служит в вооруженных силах нашей страны.

Перед этим лучшие курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища торжественно вынесли флаги Российской Федерации, республики Татарстан и Казани к подножию флагштока.

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ИСТОЧНИК KP.RU