Нападение на полицию в Кукморе 30 октября 2020 года: застреленный подросток отказался поступать в местные колледжи, заявив, что у него другие планы

Парень ночью пытался поджечь отдел полиции. Фото: МВД по РТ

Нападение на полицию в Кукморе 30 октября 2020 года произошло ночью. 16-летний подросток закидал территорию отделения УМВД бутылками с «коктейлем Молотова» при задержании 16-летний подросток ранил ножом одного из стражей порядка и был застрелен.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мальчик вместе с матерью и отчимом переехал из Башкирии в Татарстан в июле этого года. Окончив 9-классов подросток не пожелал поступать ни в один из местных колледжей.

- В Кукмор он прибыл уже с аттестатом об общем образовании, - также сообщили «Комсомолке» в Минобразовании Татарстана. - Ему было предложено продолжить обучение в колледжах в районе. Но он категорически отказался, заявил: «У меня другие планы». Работал в кафе отчима.

По данным источника «Комсомолки», мальчик все же поступил в одно из заведений Ижевска. Туда он ездил учиться время от времени.

Напомним, что по факту нападения на отдел полиции в Кукморе 30 октября 2020 года было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает в СУ СКР Татарстана.

К слову, отчим застреленного подростка уже давно известен правоохранителям. 50-летний уроженец Архангельской области в 1999 году был осужден по уголовным статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Диверсия». Вместе с подельником он произвел три взрыва на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» на территории Кировской области. В 2001 году мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Освободившись в декабре 2013 года, он женился. А в последствии переехал с семьей из Башкирии в Кукмор, где открыл кафе. В нем до последнего момента и работал застреленный подросток.