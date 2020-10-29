Власти Татарстана пока не обсуждают возможность проведения новогодних корпоративов из-за коронавируса

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Пандемия коронавируса с новой силой обрушилась на ряд регионов России. Увеличилось число зараженных и в Татарстане. Потому власти республики считают недальновидным обсуждать сейчас возможность проведения новогодних корпоративов. Ситуация с инфекцией к тому времени может измениться в любую из сторон. Об этом сегодня, 29 октября, журналистам заявила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она напомнила, что сейчас власти просят местных жителей не посещать места массового скопления людей. Окончательное же решение о введении “ковидных” ограничений в Татарстане будет принято в пятницу, 30 октября. Напомним, в России с 23.00 до 6.00 запрещается работа кафе и ресторанов, а также ночных клубов и дискотек. Кроме того, в стране практически повсеместно введен масочный режим.