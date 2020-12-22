Новый год 2021 в Татарстане: программа мероприятий

Например, главная елка Казани официально откроется 24 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В этот вторник во время брифинга в Кабмине Татарстана первый замглавы Минкультуры республики Юлия Агдамова сообщила, что новогодние мероприятия в регионе уже стартовали с 21 декабря. Всего в учреждениях культуры запланировано более 300 торжеств, которые пройдут, с соблюдением всех санитарных норм, вплоть до 17 января.

Одними из самых ожидаемых в конце декабря должны стать открытие главной елки в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» - 24 декабря, а также проведение республиканской елки в «Татнефть Арене» - 25 декабря.

Агдамова также сообщила программу мероприятий на Новый год 2021 в Татарстане. Так, в Казанском ТЮЗе представят поздравительно-развлекательную программу «Созвездие тельца» и «Конек горбунок от ЁК до ОК», а также бэби-спектакль «В поисках чуда».

В свою очередь Государственный музей изобразительных искусств Татарстана подготовил культурно-образовательную программу «Новогодние палитры ГСИ», фестиваль короткометражного и анимационного семейного кино «Золотая новогодняя тарелка», программу «Рождество в музее», «Сказки с Пушкиным», продолжится и выставочный проект «Иноземье», запланирована также персональная выставка А.К.Сайфутдинова «Картины в Татарстане».

Качаловский театр представит «Новогоднее представление Иван-дурак и черти», даст премьерой «Золотого ключика и приключения Буратино», а на основной сцене покажут приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна, доктора Айболита и Красную Шапочку.

Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина с 23 декабря начнет показывать спектакль «Книга сказок» для маленьких зрителей и проводить перед ним интерактив, там же запланирован и показ спектакля «Шурале-онлайн».

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля покажет балеты «Морозко» и «Щелкунчик». «Морозко» будут исполнять артисты Казанского хореографического училища. Они же выступят и на рождественских балах в рамках Нуриевского фестиваля.

Театр Камала подготовил премьеру сказки «Душа подушки», его покажут в малом зале для детей. Перед началом спектакля здесь запланирован небольшой интерактив у елки. Кроме того, там продолжатся в новогодние праздники показывать спектакли «Тормышмы бу?», «Горгори кияулэре», «Мэхэббэт ФМ».

Татарский государственный театр кукол «Экият» в этом году в связи с ограничительными мерами и необходимости отмены хороводов вокруг елки из-за коронавируса подготовил «Новогодние приключения Кая и Герды», в ходе которого дети смогут, не вставая со своих мест, принять участие на самом спектакле, который проходят на двух языках – русском и татарском.

В этот раз представления организованы не в фойе театра, а в Большом зале театра. А 27 декабря там запланирована премьера спектакля Ильгиза Зайниева, посвященная великой певице Альфие Афзаловой- «Элфия» на татарском языке.

В Национальном музее Татарстана во время новогодних праздников продолжатся тематические экскурсии по тематической выставке «В снежном царстве в морозном государстве». До 10 января там будут проходить новогодние познавательно-развлекательные представления, включающие квест-игру и мастер-классы «Однажды под Новый год» и «Ремесленный посад».

С 2 по 10 января 2021 года во внутреннем дворе музея будет экспонироваться арт-объект известного российского художника Леонида Тишкова «Лунные качели». Это настоящие парные качели, на которых могут одновременно кататься как взрослые, так и дети. Также там весь декабрь и первую неделю января будет работать выставка «Фабрика елочных игрушек».

Казанский Кремль подготовил новогоднюю экскурсию по территории, которую будут проводить Снегурочка и Дед Мороз. Здесь также пройдет новогодний бал-маскарад в стиле Екатерины Великой. Это будет путешествие по императорскому дворцу, знакомство с традициями и правилами этикета того времени.

Кроме того, в Казанском Кремле до 10 января всех гостей будут знакомить со старинными медиа-приборами: проекционными волшебными фонарями и теневыми театрами. Произойдет это в рамках экскурсии по выставке «Волшебный фонарь», интерактивного научного шоу «Фабрика снежинок», «Секретной лаборатории Деда Мороза».

До 29 декабря на территории музея-заповедника запланирован показ театрализованного мероприятия «Операция ПОСОХ» или детвора спешит на помощь», а студия «Город мастеров» приглашает любителей творчества на мастер-классы по созданию ароматных птичек из пряжи и мастер-класс по граттажу «Зимние узоры». На протяжении же всех зимних каникул здесь пройдут новогодние экскурсии по выставке «Когда зажигаются елки».

В Свияжске новогодние мероприятия для всей семьи будут идти до 10 января. Гостям покажут интерактивную праздничную программу «Рождество в Свияжске», новогоднюю интерактивную программу «Как богатырь Добрыня в Свияжске Новый год спасал», праздничное интерактивное занятие «Новогоднее путешествие у Лукоморья».

А в Болгарском музее-заповеднике 2,3,4,5 января пройдет новогодняя театрализованная программа. Гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Они проведут конкурсы и игры. В Музее болгарской цивилизации предложат мастер-класс «Новогодний сувенир».

С полным списком новогодних мероприятий можно ознакомиться здесь.