Новый год 2021 в Казани: главная городская елка откроется 24 декабря

Главная 35-метровая ель будет оформлена светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Главная елка Казани - у Центра семьи “Казан”, зажжет свои огни 24 декабря. В этот день там будет организована концертная программа, на проведение которой власти города ранее готовы были выделить 1,5 миллиона рублей. На площадке развернутся торговые ряды и будет установлена сцена, где выступят музыкальные группы, артисты и аниматоры. Сама 35-метровая ель же будет оформлена светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу.

“Комсомолка” выяснила, когда и где еще в столице Татарстана заработают новогодние елки и пройдут праздничные мероприятия.

Во время двухнедельных зимних каникул в Казани состоятся около 130 праздничных мероприятий: 71 - в предновогодний период, 57 - в январские праздники. Гулянья начнутся 19 декабря в Дербышках, где на Комосомольской площади начнет работу новогодняя елка. Следующей будет елка в парке “Крылья Советов” в Авиастрительном районе города. 23 декабря там ожидается интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, различные состязания, зимние конкурсы и игры.

В этот же день новогодние красавицы зажгут свои огни в городских парках “Континет” и “Калейдоскоп”. Там можно будет увидеть театрализованные представления, интерактивная программа с участием сказочных персонажей, танцы, спортивные игры и зимние конкурсы.

24 числа в парке “Сосновая роща” для жителей Кировского и Московского районов откроется новогодний комплекс с 20-метровой искусственной елью и катком с прокатом коньков.

- Елочные городки будут работать во всех районах города, праздничные открытия пройдут в жилых массивах, поселках и дворах. Мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции, - отмечают в пресс-службе мэрии Казани.