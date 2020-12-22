Новый год 2021 в Татарстане: на республиканской елке выступит группа «Dabro»

В этом главная елка Татарстана пройдет в три этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как пройдет главная елка Татарстана и как дети отдохнут в эти зимние каникулы, на брифинге в Кабмине региона рассказала глава Минмолодежи республики Дамир Фаттахаов.

- В этот непростой год для Татарстана и в целом для страны для поддержки детей и создания особой атмосферы праздника, президентом Татарстана было принято решение о сохранении многолетней традиции проведения республиканской елки, - начал министр.

Правда, торжество проведут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Напомним, одно из них касается запрета на хороводы – никто массово не должен держаться за руки.

По словам Фаттахова, основным лейтмотивом республиканской елки станет тема добра и история добрых людей. Также по традиции детей приедет поздравить президент Татарстана Рустам Минниханов, а хедлайнером этого праздника станет группа «Dabro».

Сюжет новогодней сказки, которая будет представлена на республиканской елке, довольно реалистичен - Дед Мороз в возрасте 65+ и имеет серьезные ограничения по свободному передвижению в рамках пандемии. В связи с этим дети могут остаться без подарков, но, как и в любой другой сказке, добро в итоге победит зло.

Всего на республиканскую елку, которая пройдет 25 декабря, приглашено 8 400 детей, которые хорошо проявили себя в учебе, спортивной деятельности, творческой и общественной жизни, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сироты и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Главная елка Татарстана традиционно пройдет в ледовом дворце «Татнефть Арена», но из-за необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер в три этапа: в 12.00, в 15.00 и в 18.00.

Интересно, что при этом для иногородних школьников и сопровождающих их педагогов на базе школ Казани в столовых будет организовано горячее питание. Также на случай непогоды предусмотрены места для размещения участников республиканской елки.

- По завершении новогоднего представления каждый зритель получит новогодний подарок – набор кондитерской продукции, содержание которого в установленном порядке согласовано с Роспотребнадзором Татарстана, - также уточнил Фаттахов

КАНИКУЛЫ

Что же касается проведения школьных каникул в Татарстане этой зимой (с 28 декабря по 10 января), то в 28 стационарных оздоровительных лагерях запланирован отдых более 3 500 детей.

- В 12 районах запланирована работа 289 пришкольных лагерей дневного пребывания с общим охватом 12 106 детей. Существующие направления смен: физкультурно-спортивное, техническое, художественное, лингвистическое, информационнотехнологическое, гражданско-патриотическое, туристическое и интеллектуально-креативное и творческое, - сообщил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Для отправки детей в лагерь их родителям нужно обратиться в центры и отделы, ответственные за организацию отдыха, исполнительных комитетов по месту жительства, а также можно договорится напрямую с самими лагерями.

Отметим, что этой зимой стоимость одной путевки колеблется от 3 000 до 12 000 рублей. Здесь все зависит от тематики и профиля.

Все данные по лагерям Татарстана теперь можно посмотреть на официальном сайте. Там же предоставлены и все их контакты.

ПОДРОСТКИ

С первых дней нового года в подростковых клубах и молодежных центрах Татарстана более взрослых ребят ждут не только зимние забавы, новогодние балы-маскарады, но и всевозможные занятия по интересам, учебно-тренировочные сборы и интеллектуальные конкурсы.