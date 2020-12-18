Гулять, спать и промывать нос: что еще рекомендовали жителям Татарстана на Новый год 2021

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Жителям Татарстана в связи с пандемией коронавируса рекомендовали отказаться от новогодних «посиделок на работе». Это во время пресс-конференции заявила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

При этом корпоративы никто не запрещал. Только их советуют проводить там, где действительно минимальный шанс заразиться. Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов также заявил, что не против проведения новогодних корпоративов, но с выполнением всех требований Роспотребнадзора.

Его управление в Татарстане, кстати, 21 декабря откроет «горячую линию» для жалоб на нарушения в местах массового оскопления людей. Речь, в частности, идет о концертах и елочных городках.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Также во время новогодних каникул Роспотребнадзор Татарстана рекомендует избегать толпы, больше гулять на улице, заниматься спортом и правильно питаться. И, конечно, при всем этом надо соблюдать социальную дистанцию, носить медицинскую маску и почаще мыть руки.

В свою очередь зам главы Минздрава Татарстана Фарида Яркаева советует к перечисленному еще и предаваться длительному сну, а также промывать нос после посещения торгового центра или просто мест массового скопления людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане не рассматривают возможность продления новогодних каникул для школьников

При этом все детские лагеря, в том числе и при образовательных учреждениях, будут работать под контролем Роспотребнадзора (подробности)