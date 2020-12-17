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Президент Татарстана Рустам Минниханов не против корпоративов на Новый год 2021 год

По его словам, нельзя ограничивать людей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг, 17 декабря, на съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» президент республики Рустам Минниханов заявил, что не против проведения корпоративов на Новый год 2021 год.

По словам главы региона, нельзя ограничивать людей, корпоративы надо проводить, но лучше собираться у себя дома

И тут же Минниханов напомнил, что главное здесь все же самодисциплина самих людей и карантин или ограничения не спасут от коронавируса, если строго не соблюдать требования Роспотребнадзора