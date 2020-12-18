В Татарстане не рассматривают возможность продления новогодних каникул для школьников

Новогодние каникулы в республиканских школах пройдут с 28 декабря по 10 января. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 декабря, на пресс-конференции в Казани зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина ответила на вопрос о возможном продлении новогодних каникул для школьников в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

По ее словам, так вопрос в управлении сегодня не стоит, на данный момент ситуация в Татарстане не осложненная, каникулы продлевать не будут.

Также, как заверила Авдонина, во время новогоднего отдыха будут работать загородные и пришкольные детские лагеря, но только под контролем Роспотребнадзора.

Отметим, новогодние каникулы в республиканских школах пройдут с 28 декабря по 10 января.