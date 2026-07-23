Казань вошла в список городов в которых россияне хотели бы жить после завершения карьеры

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Всё больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности. Если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь — 53%, выяснили СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, совместно с сервисом Ремонт со СберУслугами.

28% респондентов останутся на прежнем месте. При этом доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде на пенсии, снизилась с 29% до 19%.

Самым востребованным направлением остаётся Сочи: город удержал первую строчку рейтинга и набрал 15% голосов против 23% годом назад. Калининград с 12% поднялся с пятой позиции на вторую, а Анапа с 10% осталась в тройке. Санкт-Петербург и Краснодар набрали по 9%, при этом последний переместился с седьмой строчки на четвёртую.

При выборе нового места жительства россияне в первую очередь ориентируются на климат: этот фактор важен для 52% опрошенных. Размеренный ритм жизни привлекает 48%, благоустроенность территории — 45%, близость моря — 42%, возможности для отдыха и досуга — 35%.

По 34% респондентов учитывают состояние инфраструктуры и цены на жильё, по 30% — природу и возможность продолжать работать на пенсии, 24% — государственные программы и субсидии.

Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ, партнёр СберИнвестиций:

«Россияне всё чаще планируют сменить обстановку после завершения активной карьеры. При этом главными источниками финансирования респонденты называют личные сбережения (54%) и продажу недвижимости в родном городе (52%)».

Оплатить переезд за счёт пенсии рассчитывают 18% респондентов. Ещё 7% надеются обойтись прибылью от инвестиций, 6% — доходом от бизнеса.

Половина респондентов предпочли бы поселиться в частном доме. Квартиру выбрали 39%, таунхаус — 7%. Остальные назвали альтернативные опции.

Полина Цветкова, директор по развитию новых проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами:

«При выборе недвижимости для комфортной жизни на пенсии россияне чаще обращают внимание на современную кухню с техникой (54%), наличие балкона или террасы (50%), а также близость к медицинским учреждениям (43%). Важно в первую очередь ориентироваться на инфраструктуру: рядом ли поликлиника, аптеки, магазины и удобный общественный транспорт — для комфорта это важнее, чем площадь жилья или модный район. Необходимо оценить безопасность и доступность дома — посмотреть наличие лифтов, пандусов, качество подъезда. Еще стоит учесть состояние ремонта и возможности его адаптации под потребности пожилых: ровные полы, безбарьерные проходы, удобная высота сантехники и хорошее освещение. Краткосрочная аренда перед покупкой даст время на адаптацию, а покупка должна сочетать разумную цену, ликвидность и прогнозируемые расходы на ремонт и коммуналку».

Также в списке приоритетов при выборе жилья на пенсии следуют сад или огород (41%), высокие потолки (38%), гараж или парковочное место (28%), лифт (27%) и бассейн (26%).

Исследование проводилось в июне 2026 года. В нём участвовали 3 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.