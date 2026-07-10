Мощный циклон «Бернадетт» движется в Татарстан

Главная тревога метеорологов связана с возможным слиянием «Бернадетт» с каспийским циклоном. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мощный циклон «Бернадетт» после обрушения на Калининград и Уфу направляется в Татарстан. По прогнозам синоптиков, дожди начнутся в республике уже в воскресенье и продлятся почти неделю.

Главная тревога метеорологов связана с возможным слиянием «Бернадетт» с каспийским циклоном. Этот процесс, называемый эффектом Фудзивары, случается крайне редко. По данным центра погоды «Фобос», два вихря начнут вращаться вокруг общего центра, пока каспийский циклон не поглотит атлантический.

Кандидат географических наук Айсылу Мустафина сообщила, что мегациклон, образовавшийся в результате слияния балтийского и южного циклонов, доберется до Татарстана в воскресенье. Среднее время жизни циклонов составляет 5-7 дней, поэтому осадки будут идти почти непрерывно. Метеоролог отметила, что в регионе возможны шквалы, грозы и град из-за столкновения теплого и холодного воздуха, сообщает Inkazan.

Напомним, синоптик из Татарстана объяснил, почему прогнозы из интернета не работают. Начальник Гидрометцентра Татарстана рассказал, какая погода будет в июле.

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