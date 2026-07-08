«Предел предсказуемости — трое суток»: синоптик из Татарстана объяснил, почему прогнозы из интернета не работают

В целом июль будет теплым, но без экстремальной жары. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь рассказал корреспонденту «КП-Казань» о том, каким будет июль, почему не стоит доверять долгосрочным прогнозам из интернета и когда лучше планировать свои выходные.

По информации Гидрометцентра России, июль 2026 года в республики ожидается на полградуса выше климатической нормы. Осадков прогнозируется примерно столько же, сколько обычно выпадает в середине лета.

«Норма для Казани составляет 20,5 градуса, по республике - 19,9 градусов. По осадкам прогнозируется близким к норме. Норма для Казани составляет 63 миллиметра, по республике - 56 миллиметров», - пояснил Феликс Гоголь.

Первая декада июля уже практически прошла. Она, по словам синоптика, оказалась на один градус выше нормы. В ближайшие дни температурный фон также будет чуть выше климатических значений.

Отдельные дни в западной части республики, особенно 9 июля, возможны прогревы до +30…+32 градусов. Но назвать это аномальной жарой нельзя. Просто теплый июль без экстремальных отклонений.

Краткосрочный прогноз: дожди, грозы и град местами

В ближайшие дни характер погоды сохранится неустойчивым. 8 июля осадков почти не ожидается, лишь местами возможны кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Локально возможен даже град, но, как подчеркнул Феликс Гоголь, это явление не повсеместное.

«Не везде это увидят наши жители. Температура днем составит 24-29 градусов тепла. В среду небольшие кратковременные дожди, но опять же локальный характер. Существенных осадков днем уже не ожидается, все это ночью», - отметил начальник регионального Гидрометцентра.

К четвергу и пятнице республика окажется на юго-западной периферии антициклона. Это значит, что осадки станут маловероятны, а температура сохранится на уровне 22-27 градусов тепла днем и 11-17 градусов ночью. В западных районах 9 июля воздух может прогреться до +32 градусов.

На выходных снова возможно небольшое ухудшение погоды. Местами кратковременные грозовые дожди, днем ожидается от +22 до +27 градусов.

Почему не стоит верить прогнозам на месяц вперед

Феликс Гоголь предупреждает, что прогнозы погоды на конец июля, которые можно найти в интернете, почти всегда недостоверны. Атмосфера слишком подвижна, чтобы давать точный прогноз на 2-3 недели вперёд.

«Долгосрочные прогнозы есть у Гидрометцентра России, но они показывают только общий фон. Месяц будет теплее или холоднее, влажнее или суше. Дать прогноз на каждый день июля сейчас невозможно. Ни одна модель не может этого сделать с приемлемой точностью. Предел предсказуемости - трое-пятеро суток, не более», - пояснил синоптик.

Он также рекомендовал ориентироваться только на официальные данные Росгидромета и не доверять многочисленным сайтам с информерами.

«На каждом сайте есть какие-то информеры, но непонятно, чья это модель - американская, английская или отечественная. Лучше обращаться к официальному прогностическому органу», - подчеркнул Феликс Гоголь.

Таким образом, в целом июль будет теплым, но без экстремальной жары. Жителям Татарстана стоит следить за краткосрочными прогнозами, особенно если планируются поездки или отдых на природе. Локальные грозы и град возможны, но будут носить кратковременный и очаговый характер.

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