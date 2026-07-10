Ведомство напоминает о важности купания только на проверенных пляжах. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане 13 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения на 2026 год, тогда как ранее их было 7 из 24. Разрешения выдали пляжам в Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске, Альметьевске, Зеленодольске, Нурлате, Чистополе, Елабуге, Мамадыше, Камском Устье, Карабаше, Мещеряково и Сиктерме. Вода на пляжах проверяется каждые десять дней.

В Казани на пляжах «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и на озере Глубокое вода не соответствовала нормам. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в местах без разрешений.

Из-за сообщений о «зуде купальщика» в других регионах России, в Татарстане пока не зафиксировано случаев церкариоза. Ведомство напоминает о важности купания только на проверенных пляжах.

Ранее синоптик из Татарстана объяснил, почему прогнозы из интернета не работают. Начальник Гидрометцентра Татарстана рассказал, какая погода будет в июле.

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