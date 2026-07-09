В Казани создано новое пространство студотрядов Татарстана «СО.Здание»

Молодые люди могут узнать о востребованных профессиях и вакансиях. Фото: minmol.tatarstan.ru

В Казанском энергетическом колледже открылось мультиформатное пространство студенческих отрядов Татарстана «СО.Здание», объединяющее коворкинг, выставочно-информационный комплекс и профориентационный центр.

Здесь молодые люди могут узнать о востребованных профессиях и вакансиях, заниматься патриотическим воспитанием, творческими проектами и обмениваться опытом. Это второе пространство «СО.Здание» в Казани за июнь 2026 года, а всего в республике действует восемь таких площадок. Они появились на средства, собранные в рамках акции «День ударного труда», где зарплата за один день направляется в фонд РСО.

Напомним, жителям Татарстана рассказали о школьных каникулах в 2026/2027 учебном году. Каждые каникулы будут длиться не менее девяти дней.

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