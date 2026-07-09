Жителям Татарстана рассказали о школьных каникулах в 2026/2027 учебном году

Летние каникулы в следующем году начнутся 27 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый учебный год в России стартует традиционно – 1 сентября 2026 года, а последний звонок прозвенит для школьников 26 мая 2027 года. Кроме того, Министерство просвещения РФ уже утвердило рекомендуемые графики каникул. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана.

Исходя из рекомендаций Минпросвещения, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние запланированы с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летний отдых начнется 27 мая и продлится до 31 августа 2027 года. При этом осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы ребята успевали полноценно восстановить силы и сохранять высокую учебную активность в течение всего года.

Школам и другим образовательным организациям предоставлена гибкость: они могут взять за основу федеральный календарный учебный график или разработать собственный на его базе. При этом разрешается учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия – например, школьные олимпиады, спортивные соревнования или творческие фестивали.

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