В Татарстане на удвоенные пособия родившим на селе заложили более 200 млн рублей

Эти меры направлены на поддержку молодых семей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В бюджете Татарстана на 2026 год заложили 211,8 миллиона рублей для удвоенных пособий женщинам, родившим детей и проживающим в сельской местности или поселках городского типа. Об этом сообщило Министерство финансов республики.

Согласно новым правилам, при рождении первого ребенка женщины до 25 лет получают 100 тысяч рублей вместо 50 тысяч. За третьего и последующих детей женщины до 29 лет получают 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Основное условие - проживание в сельской местности Татарстана не менее трех лет до подачи заявления.

Эти меры направлены на поддержку молодых семей, увеличение рождаемости и привлечение населения в сельские районы. Подать заявление на выплату можно в органах социальной защиты или в многофункциональных центрах (МФЦ). Постановление вступает в силу после официальной публикации и начнет действовать с 1 января 2026 года.

Напомним, татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби. Прием заявок будет идти до 20 июля.

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