Татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби

Делегация от республики будет состоять из 70 ребят. Фото: предоставлено «КП-Казань»

В 2026 году международный молодежный лагерь «Друзья» впервые пройдет на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Смена состоится в Абу-Даби с 27 октября по 3 ноября. Татарстан смогут представить 70 делегатов – подростки в возрасте от 14 до 17 лет и вожатые.

Для участия нужно до 20 июля подать заявку по ссылке. Для этого требуется для начала снять видеовизитку на английском языке и приложить портфолио своих достижений за последние 3 года. Победители заочного этапа пройдут собеседование и тестирование, а затем – подготовку. На втором этапе ребят ожидает волонтерская стажировка на международных мероприятиях в Татарстане в августе, а также тренинг по межкультурной коммуникации на английском языке и этикиту.

Лагерь организован Движением Первых в третий раз. Первая смена прошла в Иннополисе в 2023 году, вторая - в Малайзии в 2025-м. Теперь — Абу-Даби.

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