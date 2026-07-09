Лучшие методисты Татарстана получат по 172 тысячи рублей

Ежегодно будут награждаться до 305 победителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок поощрения «Наш лучший методист». Выплату будут получать методисты, старшие методисты и руководители информационно-методических отделов. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Претендовать на поощрение смогут специалисты со стажем не менее трёх лет по специальности или десяти лет педагогического стажа, которые реализуют методические проекты для развития системы образования. Ежегодно будут награждать до 305 победителей. Размер выплаты составит 172 414 рублей.

Для участия необходимо подать заявку, проект, сведения о достижениях и другие документы. Оценку проведёт комиссия, в которую войдут представители власти, специалисты и общественность. Победителей определят по итогам оценки и презентации проекта. Решение примет Министерство образования и науки Татарстана.

Напомним, самая доходная частная школа Казани за год заработала 716,9 миллиона рублей. Стоимость обучение там начинается от 890 тысяч рублей в год.

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