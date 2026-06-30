Самая доходная частная школа Казани за год заработала 716,9 миллиона рублей

В Татарстане действуют 24 частные образовательные организации. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане действуют 24 частные образовательные организации, из которых 7 дают дошкольное образование, 8 - начальное общее, 4 - основное и 12 - среднее. В Казани их 15, в Набережных Челнах - 3, в Альметьевске - 4. В частных школах республики обучается около 3 900 учеников (0,8% от общего числа). За последние пять лет государство выплатило им более 1,2 миллиарда рублей субсидий.

Лидером самых доходных частных образовательных учреждений Казани стала «Международная школа Казани» с показателем 716,9 миллиона рублей выручки за 2025 год. Стоимость обучение там начинается от 890 тысяч рублей и достигает 1,79 миллиона рублей в год.

На второй строчке расположился «Бала-Сити» - 401,8 миллиона рублей выручки за 2025 год. Стоимость обучения варьируется в пределах 104,5-124,8 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает «Унискул». Там выручка за прошлый год составила 237,3 миллиона рублей (вступительный взнос - 190 тысяч рублей, обучение - 94-103,5 тысячи рублей в месяц).

Другие частные школы, такие как «Аврора гимназиум», «Лобачевский» и «Прогресс», имеют меньшую выручку. Информация о доходах религиозных школ и школ, учрежденных ИП, отсутствует, сообщает «Реальное время».

Напомним, в школах Казани в 2026 году отремонтируют 11 столовых. В рамках модернизации будут обновлены системы вентиляции, канализации, электрики и отопления.

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