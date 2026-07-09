Ограничено количество абортов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане скорректировали Региональную программу по повышению рождаемости, рассчитанную на 2023-2030 годы. Целевые показатели остались прежними. Это 33 630 новорожденных в 2026 году, 34 441 - в 2030. Однако добавлены новые критерии, а именно суммарный коэффициент рождаемости (1,434-1,62) и рождаемость третьих и последующих детей (0,315-0,465).

Ограничено количество абортов. На эту процедуру примут не более 7,7 на 1 тысячу женщин фертильного возраста. Введены такие показатели, как аборты на 100 родов (не более 21,7), доля отказавшихся от аборта (не менее 40%) и укомплектованность медперсоналом (97,8% для педиатров, 91,4% для неонатологов, 94,4% для акушеров-гинекологов).

Финансирование пренатальной диагностики сократится с 24,8 миллиона рублей в 2025 году до 5,9 миллиона в 2026-м. Затем этот показатель увеличится до 6,3 миллиона в 2028-м.

Напомним, Казань закроет дефицит земли для многодетных семей за счет трех районов. Об этом было объявлено на выездном совещании прокуратуры Татарстана.

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