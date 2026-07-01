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НовостиОбщество1 июля 2026 15:42

Казань закроет дефицит земли для многодетных семей за счет трех районов

Об этом было объявлено на выездном совещании прокуратуры Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Участки будут предоставлять после оформления градостроительной документации.

Участки будут предоставлять после оформления градостроительной документации.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблему с дефицитом бесплатных участков для многодетных семей в Казани решат за счет земель других районах. Об этом стало известно на выездном совещании прокуратуры Татарстана.

На сегодня право на получение бесплатных участков в Казани имеют 18 173 многодетные семьи. Почти 11 тысяч уже выбрали места, еще 2 168 на стадии подготовки. Дефицит составляет 5 026 наделов. Благодаря соглашению исполкома с ГК ASG в собственность города для решения вопроса перейдут 400 участков с готовой инфраструктурой в Высокогорском районе.

Кроме того, прокуратура добилась безвозмездной передачи в муниципалитет еще 10 тысяч участков в трех районах – все том же Высокогорском, а также Верхнеуслонском и Лаишевском. Это покроет существующую сейчас нехватку и создаст резерв. Земли многодетным семьям будут предоставлять после оформления градостроительной документации.

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