Казань закроет дефицит земли для многодетных семей за счет трех районов

Участки будут предоставлять после оформления градостроительной документации. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблему с дефицитом бесплатных участков для многодетных семей в Казани решат за счет земель других районах. Об этом стало известно на выездном совещании прокуратуры Татарстана.

На сегодня право на получение бесплатных участков в Казани имеют 18 173 многодетные семьи. Почти 11 тысяч уже выбрали места, еще 2 168 на стадии подготовки. Дефицит составляет 5 026 наделов. Благодаря соглашению исполкома с ГК ASG в собственность города для решения вопроса перейдут 400 участков с готовой инфраструктурой в Высокогорском районе.

Кроме того, прокуратура добилась безвозмездной передачи в муниципалитет еще 10 тысяч участков в трех районах – все том же Высокогорском, а также Верхнеуслонском и Лаишевском. Это покроет существующую сейчас нехватку и создаст резерв. Земли многодетным семьям будут предоставлять после оформления градостроительной документации.

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