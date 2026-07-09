В Нижнекамске начальник офиса продаж осужден за хищение телефонов и аксессуаров

Подсудимый признал свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижнекамская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, в котором 30-летний местный житель признан виновным в присвоении и растрате вверенного ему имущества с использованием служебного положения.

По данным следствия, мужчина, занимавший должность начальника офиса продаж одного из операторов связи, похитил мобильные телефоны, зарядные устройства, наушники и другие аксессуары, находящиеся в его распоряжении. Подсудимый признал свою вину.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, осужденный обязан возместить ущерб в размере более 621 тысячи рублей, что было удовлетворено в рамках гражданского иска. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, водитель в Казани решил обогнать трамвай и устроил скандал на путях. Произошедшее попало на видео.

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