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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:11

Водитель в Казани решил обогнать трамвай и устроил скандал на путях

Произошедшее попало на видео
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Автомобилист попытался проскочить через пути со второй полосы, проигнорировав приоритет электротранспорта.

Автомобилист попытался проскочить через пути со второй полосы, проигнорировав приоритет электротранспорта.

Фото: скриншот.

В Казани 5 июля в районе улицы Братьев Касимовых произошёл конфликт между водителем легковушки и трамваем маршрута №4. Автомобилист попытался проскочить через пути со второй полосы, проигнорировав приоритет электротранспорта. Задумка не удалась — вместо обгона он устроил дебош.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», мужчина вышел из машины и начал вести себя агрессивно: кидал гальку в трамвай, кричал и показывал неприличные жесты. Произошедшее попало на видео, посмотреть его можно в нашем канале.

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