Водитель в Казани решил обогнать трамвай и устроил скандал на путях

Автомобилист попытался проскочить через пути со второй полосы, проигнорировав приоритет электротранспорта. Фото: скриншот.

В Казани 5 июля в районе улицы Братьев Касимовых произошёл конфликт между водителем легковушки и трамваем маршрута №4. Автомобилист попытался проскочить через пути со второй полосы, проигнорировав приоритет электротранспорта. Задумка не удалась — вместо обгона он устроил дебош.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», мужчина вышел из машины и начал вести себя агрессивно: кидал гальку в трамвай, кричал и показывал неприличные жесты. Произошедшее попало на видео, посмотреть его можно в нашем канале.

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