В Нижнекамске после капремонта открылась бактериологическая лаборатория

Учреждение получило санитарно-эпидемиологическое заключение о полном соответствии всем нормам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром состоялось торжественное открытие бактериологической лаборатории, которая завершила полугодовой капитальный ремонт. Учреждение получило санитарно-эпидемиологическое заключение о полном соответствии всем нормам еще 26 июня.

Лаборатория, которая обслуживает как детей, так и взрослых, функционирует в здании с 2008 года. Однако капитальный ремонт был проведен впервые. Ранее здесь осуществлялись лишь косметические обновления. Ежегодно в лаборатории проводится около 250 тысяч исследований.

Главный врач больницы Марат Насыбуллин выразил благодарность сотрудникам за их профессионализм и вовлеченность, а также поздравил коллектив с успешным завершением ремонтных работ. В этот же день отметила свой юбилей ветеран службы, врач-бактериолог с многолетним стажем Гулия Шайгарданова.

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