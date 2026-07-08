«Много есть стало физически невозможно»: в Татарстане впервые провели операцию по уменьшению желудка по ОМС

После нескольких дней в стационаре пациента выписали домой. Фото: пресс-служба минздрава Татарстана

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана врачи впервые по полису ОМС выполнили операцию по уменьшению желудка. У 60-летнего пациента была тяжелая форма ожирения. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

До этого резекция желудка в России проводилась исключительно на коммерческой основе, однако весной этого года государство включило бариатрию в перечень услуг, финансируемых за счет средств ОМС.

Вес пациента перед операцией составлял 186 килограммов. Хирургическое вмешательство, известное как продольная резекция желудка, выполняется лапароскопическим методом – через небольшие проколы, что снижает травматичность и ускоряет восстановление. Суть операции заключается в удалении большей части желудка, после чего из оставшейся ткани формируется новый орган в форме узкой трубки. Такой подход не только уменьшает физический объем для пищи, но и изменяет гормональный фон пациента, снижая чувство голода на физиологическом уровне. Специалисты второго хирургического отделения РКБ провели вмешательство с высокой точностью, используя современное оборудование и отработанную методику.

По оценкам экспертов, в первый год после подобной операции пациент теряет в среднем около 30 процентов исходной массы тела.

«Пища, попадая в новый желудок, быстро вызывает чувство насыщения. После операции пациент начинает потреблять меньше пищи, потому что это становится физически невозможным из-за маленького размера желудка», – пояснил заведующий хирургическим отделением №2 РКБ Ленар Зиганшин.

Первые сутки после операции мужчина провел в реанимации под непрерывным наблюдением врачей, затем его перевели в обычную палату, где оставался еще несколько дней. Накануне пациента выписали домой с детальными рекомендациями и графиком контрольных визитов – следующий прием у специалистов назначен через три месяца.

В республиканском минздраве подчеркнули, что бариатрические операции по ОМС проводятся не всем желающим, а только при строгих медицинских показаниях. В их число входят индекс массы тела выше 50 кг/м², а также наличие сопутствующих заболеваний, усугубляемых ожирением: дыхательная недостаточность 2-3 степени, остеоартроз 3-4 стадии, сахарный диабет и другие серьезные патологии.

Направление на операцию выдает исключительно профильный специалист после комплексного обследования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.