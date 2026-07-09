В Татарстане свыше 7 тысяч семей проактивно получили маткапитал

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С момента рождения ребенка сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Данные поступают в Социальный фонд, а электронная версия документа появляется в личном кабинете родителя на портале «Госуслуги». Об этом сообщил управляющий региональным отделением Эдуард Вафин.
По словам Вафина, в 2026 году таким способом было выдано уже 7 174 сертификата. Цифровой документ можно скачать и распечатать. Он бессрочный, а его размер ежегодно индексируется 1 февраля.
При этом обновлять сам сертификат не нужно, так как сумма корректируется автоматически. Узнать актуальный остаток материнского капитала можно через «Госуслуги»: выписка генерируется онлайн и отображается в личном кабинете.
Напомним, в День семьи любви и верности в Казани поженились более 100 пар. Церемонии прошли не только в центре семьи «Казан», но и на уникальных культурных площадках города.
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