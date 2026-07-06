В День семьи любви и верности в Казани поженятся более 100 пар

в 2025 году в Казани зарегистрировали 11,4 тысячи новых семей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Казани планируют заключить брак более 100 пар. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Торжественные церемонии пройдут не только в центре семьи «Казан» и районных отделах ЗАГС, но и на уникальных культурных площадках города: в музее Баратынского, музее-усадьбе Горького и Шаляпина, а также в литературном музее Габдуллы Тукая.

К слову, в 2025 году в Казани зарегистрировали 11,4 тысячи новых семей — на 2,4 процента больше, чем годом ранее. Самым популярным днём стало 25 июля, когда союз оформили 120 пар. В летний период при регистрации в пятницу или субботу количество браков достигало 85 пар в день.

«За этой статистикой стоят не просто цифры, а реальные истории. Молодые люди осознанно выбирают путь семейной жизни, верят в ценность брака и строят планы на будущее», — отметила Студеникина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.