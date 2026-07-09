Мэр Нижнекамска навестил пострадавших при атаке БПЛА на промплощадку

Беляев поблагодарил медиков и волонтёров за профессионализм и заботу.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев посетил НЦРМБ, где проходят лечение пострадавшие в результате атаки БПЛА на промышленную площадку 8 июля. Вместе с главным врачом Сергеем Мерясевым он пообщался с пациентами и пожелал им скорейшего выздоровления.

По словам мэра, тяжёлых пострадавших нет. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные отделались лёгкими травмами. Всем оказывается необходимая помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым. Часть пациентов планируют выписать уже завтра, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Беляев поблагодарил медиков и волонтёров за профессионализм и заботу. Ситуацию он держит на личном контроле.

Напомним, о массированной атаке беспилотников мэр Нижнекамска сообщил утром в среду, 8 июля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.