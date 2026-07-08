Жителей просят принять меры безопасности. Фото: Юлия ЕФРЕМОВА.

В ночь на 8 июля 2026 года Татарстан подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. В городах республики звучат сирены. Угроза объявлена в нескольких городах. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В материале — подробности событий и инструкции по действиям при угрозе БПЛА.

Что произошло в Татарстане в ночь на 8 июля

В ночь на 8 июля 2026 года в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В городах республики включились сирены, предупреждая жителей об опасности.

Первое предупреждение поступило в 3:48 — под удар попали Казань и Зеленодольск. В 4:16 угроза была объявлена для Чистополя, Бугульмы, Альметьевска и Лениногорска. В 4:28 к списку добавились Заинск, Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны. В 6:00 угроза для Казани и Зеленодольска была отменена. В 7:24 угроза атаки на другие города Татарстана также была отменена.

В 8:51 мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА на Закамский регион Татарстана повреждения получили отдельные предприятия Нижнекамска.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, серьёзных разрушений удалось не допустить. Однако несколько человек получили лёгкие травмы — всем оперативно оказали помощь. В Тукаевском районе под удар попал частный дом: двое пострадавших, медики работали на месте, угрозы для жизни нет.

На местах продолжают работу все профильные службы. Главам пострадавших районов поручено лично контролировать ход восстановительных работ и помощь пострадавшим.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил, что обстановка стабильна, все структуры действуют слаженно. Он попросил жителей не поддаваться панике и следить только за официальными сообщениями.

Аэропорты закрыты на прием и отправку самолетов

В связи с угрозой БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах:

Бугульма;

Нижнекамск (Бегишево);

Казань.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

В международном аэропорту «Казань» с пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставлялись услуги комнаты матери и ребёнка. Службы аэропорта работали в усиленном режиме. Актуальную информацию о движении рейсов пассажиры могли узнать на сайтах авиакомпаний, по телефону справочной аэропорта +7(843) 267-88-07 и на онлайн-табло.

В 8:16 аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Обращение мэра Нижнекамска

В 6:43 мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города:

«Дорогие нижнекамцы! Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается. Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности».

Как действовать при угрозе атаки БПЛА

При объявлении угрозы беспилотной атаки и включении сирен важно сохранять спокойствие и соблюдать простые правила безопасности:

Если вы дома

не подходите к окнам и балконам;

укройтесь в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой;

не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице

зайдите в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал;

если укрыться невозможно — спрячьтесь за деревьями.

В транспорте

по возможности остановитесь, выйдите и укройтесь в безопасном месте.

Если заметили беспилотник

немедленно сообщите о нём по номеру 112;

укажите время, место, примерный курс полёта и опишите внешний вид объекта.

Где следить за развитием ситуации

Доверяйте только официальным источникам:

ГУ МЧС России по Республике Татарстан;

администрации городов и районов;

Росавиация (для пассажиров и авиакомпаний);

единый телефон экстренных служб — 112.

Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Следуйте инструкциям, не распространяйте непроверенную информацию и берегите себя и своих близких.

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