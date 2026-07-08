В Йошкар-Оле в результате столкновения ЗИЛа и легковушки постарадали двое

В аварии пострадали 38-летний пассажир Hyundai и водитель ЗИЛа. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Зарубина 7 июля в 10:50 столкнулись грузовик ЗИЛ 450650 и легковой автомобиль Hyundai. По информации городской Госавтоинспекции, водитель грузовика начал поворот налево, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с иномаркой, водитель которой пытался его обогнать.

В аварии пострадали 38-летний пассажир Hyundai и водитель ЗИЛа. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые провели административное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, на трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, 48-летний водитель Hyundai не выдержал безопасный боковой интервал и задел грузовик, стоявший на обочине. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Exeed под управлением 35-летнего мужчины. Водитель Hyundai госпитализирован.

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