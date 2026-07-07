В Верхнеуслонском районе на трассе М-7 легковушка столкнулась с грузовиком

В результате аварии пострадал водитель Hyundai. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель Hyundai не выдержал безопасный боковой интервал и задел грузовик, стоявший на обочине. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Exeed под управлением 35-летнего мужчины. Водитель Hyundai госпитализирован.

Ранее в Сармановском районе произошло смертельное ДТП: 52-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку и опрокинулся в кювет.

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