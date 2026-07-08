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НовостиПроисшествия8 июля 2026 16:04

Татарстанцам назвали основные причины ДТП с участием детей

С начала года зафиксировано шесть погибших несовершеннолетних
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане с начала года произошло уже шесть ДТП с участием детей.

В Татарстане с начала года произошло уже шесть ДТП с участием детей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с начала года произошло уже шесть ДТП с участием детей, в которых погибли шестеро несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

По словам Асадуллиной, основными причинами таких аварий стали переход дороги в неположенном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде детей, несоблюдение правил перевозки в автомобилях, а также недостаточная осведомленность родителей и слабый контроль со стороны взрослых за поведением детей на дорогах.

Кроме того, один из погибших детей стал участником ДТП, управляя питбайком.

Напомним, в Татарстане водитель легковушки погиб, вылетев в кювет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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