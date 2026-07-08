Татарстанцам назвали основные причины ДТП с участием детей

В Татарстане с начала года произошло уже шесть ДТП с участием детей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с начала года произошло уже шесть ДТП с участием детей, в которых погибли шестеро несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

По словам Асадуллиной, основными причинами таких аварий стали переход дороги в неположенном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде детей, несоблюдение правил перевозки в автомобилях, а также недостаточная осведомленность родителей и слабый контроль со стороны взрослых за поведением детей на дорогах.

Кроме того, один из погибших детей стал участником ДТП, управляя питбайком.

Напомним, в Татарстане водитель легковушки погиб, вылетев в кювет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.