В Татарстане водитель легковушки погиб, вылетев в кювет

В Сармановском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД Татарстана

В Сармановском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего машина опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, в столице Татарстана днем 6 июля на перекрестке улиц Чистопольской, Декабристов, Вахитова и проспекта Ибрагимова произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». По данным МВД Татарстана, водитель KIA двигался на зеленый сигнал, но не уступил дорогу машине медиков, которая ехала с включенными спецсигналами.

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