Минниханов на форуме в Казани поприветствовал Орнеллу Мути и Луселию Сантос

Форум проходит в Казани. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал амбассадоров Международного форума потребительской кооперации – итальянскую актрису Орнеллу Мути и бразильскую звезду Луселию Сантос. Кадры встречи опубликовала руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в своем канале МАКС.

Форум проходит в Казани. Участие в нем известных личностей придает событию особую значимость. Луселия Сантос, прославившаяся ролью в сериале «Рабыня Изаура», снимала фильм о татарстанских семьях – династии кооператоров из Камско-Устьинского района и студенческой семье из Сабинского района. Фильм должен был быть готов к пленарному заседанию форума.

Орнелла Мути, знакомая зрителям по роли в фильме «Укрощение строптивого», планировала представить видеоприветствие от итальянских кооператоров.

Напомним,Путин отправил приветствие участникам форума потребкооперации в Казани. Послание зачитал председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

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