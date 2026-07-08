Путин отправил приветствие участникам форума потребкооперации в Казани

Президент выразил уверенность, что кооперация продолжит вносить значительный вклад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин отправил приветственное послание участникам VIII Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». Послание зачитал председатель совета Центросоюза страны Дмитрий Зубов на пленарном заседании в выставочном центре «Казань Экспо».

В обращении Путин отметил важность форума для обсуждения актуальных вопросов развития кооперативного движения в России, создания современной модели кооперации и поддержки молодежного предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители органов власти, эксперты, деловые круги и молодые специалисты.

Президент выразил уверенность, что кооперация продолжит вносить значительный вклад в продовольственную безопасность страны, развитие конкурентоспособного рынка товаров и услуг, а также решение социальных проблем и создание рабочих мест в сельских районах.

Напомним, форум проводится в честь 195-летия потребительской кооперации России и 110-летия потребительской кооперации Татарстана.

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