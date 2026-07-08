В Нижнекамске реконструкцию дома на улице Чабьинской завершат до 1 сентября

По словам Беляева, реконструкция идет полным ходом. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамске продолжается реконструкция дома на улице Чабьинской, который был поврежден в результате атаки беспилотника 12 июня. По словам мэра города Радмира Беляева, завершение всех работ планируется до 1 сентября.

По словам Беляева, реконструкция идет полным ходом, в некоторых случаях даже с опережением установленного графика. Ремонт осуществляется в рамках капитального обновления, инициированного главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В программу включены такие работы, как восстановление фасада, кровли, подъездов, установка нового лифта, а также ремонт газовой системы и другие мероприятия.

В настоящее время завершен демонтаж поврежденных элементов. С 9 июля рабочие приступят к установке новых железобетонных конструкций. Сразу после инцидента для жителей было организовано временное проживание в муниципальном маневренном фонде, санатории и хостелах. Все нуждающиеся обеспечены всем необходимым, и власти поддерживают постоянный контакт с ними.

Напомним, мэр Нижнекамска Радмир Беляев взял под личный контроль ликвидацию последствий атаки беспилотника. Как стало известно, некоторые предприятия Нижнекамска пострадали в результате сегодняшней атаки дрона.

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