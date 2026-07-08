Глава Нижнекамска взял под контроль ликвидацию последствий атаки БПЛА

По указанию раиса республики Рустама Минниханова Беляев лично следит за устранением последствий и оказанием помощи. Фото: nkama.tatarstan.ru

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев взял под личный контроль ликвидацию последствий атаки беспилотника. Об этом глава района сообщил в своих социальных сетях.

Как стало известно, некоторые предприятия Нижнекамска пострадали в результате сегодняшней атаки дрона. Также есть сведения о нескольких пострадавших, которые получили незначительные травмы. Им была оказана вся необходимая помощь, и их жизни вне опасности.

По указанию раиса республики Рустама Минниханова Беляев лично следит за устранением последствий и оказанием помощи. Спикер подчеркнул, что ликвидация последствий атаки ведется оперативно, а все задействованные службы работают согласованно.

«Призываю вас сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», - обратился к жителям города мэр Нижнекамска.

Также Беляев призвал не снимать и не публиковать видео пролета беспилотников и работы ПВО. Предусмотрена от административной до уголовной ответственности, если публикация содержит сведения, которые могут нанести ущерб безопасности страны.

Напомним, в ночь на 8 июля 2026 года Татарстан подвергся массовой атаке беспилотных летательных аппаратов.

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