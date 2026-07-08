В Набережных Челнах в Каме утонул 15-летний подросток

Место не было оборудовано для купания. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах днём 8 июля на реке Кама в районе поселка Чаллы Яр утонул 15-летний подросток. Место не было оборудовано для купания.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Набережные Челны Марат Шрша. Ход проверки, которую проводят органы предварительного расследования, взят на контроль городской прокуратурой.

Ранее мы сообщали, что след пропавшего в Удмуртии 15-летнего подростка привел в Татарстан. Парня заметили в Набережных Челнах.

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