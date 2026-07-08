«Я ушел, меня не искать!»: след пропавшего в Удмуртии 15-летнего подростка привел в Татарстан

Подросток ушел из дома без телефона.

6 июля, в понедельник, в селе Асановское Удмуртской республики пропал 15-летний Дмитрий Васильев. Вечером подросток ушел из дома и не вернулся. При этом школьник взял с собой деньги и документы. Об этом сообщили родственники пропавшего.

«В этот день и накануне ничего не предвещало беды. Братишка из многодетной семьи и воспитывается отчимом. С ним он в хороших отношениях. С другими членами семьи также не ссорился. Не пьет, не курит, вещества не употребляет. Вечером в районе 18:30 он сказал, что идет гулять. Позже мы заметили, что Дима взял с собой паспорт и деньги - 2000 рублей. Прошло 2 дня, но он так и не вернулся», - рассказывает сестра пропавшего Василиса Васильева.

По ее словам, братишка ушел из дома без телефона, т.к. ранее случайно его разбил. Совпадение?

«После ухода мы также нашли записку со словами: «Я ушел, меня не искать!» - добавила она.

Сестра признается, что ранее за братом не было замечено подобного поведения. Из дома никогда не убегал, конфликтов со сверстниками не имел.

«Неужели завербовали?»

После таинственного исчезновения подростка, родственники написали заявление в полицию. Параллельно распространили ориентировки в соцсетях. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день от очевидцев поступила информация, что пропавший был замечен в электричке, двигающейся в сторону Набережных Челнов. А позже, в этот же день, его заметили на вокзале. Куда и к кому он направлялся - неизвестно.

«У него в Челнах ни родственников, ни друзей, ни девушек. Я понятия не имею, куда он поехал. Не исключу, что он мог попасть в беду. Неужели его кто-то завербовал?» - задается вопросом сестра.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Васильева, просьба позвонить по указанным телефонам.

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