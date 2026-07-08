«Я ушел, меня не искать!»: след пропавшего в Удмуртии 15-летнего подростка привел в Татарстан

6 июля, в понедельник, в селе Асановское Удмуртской республики пропал 15-летний Дмитрий Васильев. Вечером подросток ушел из дома и не вернулся. При этом школьник взял с собой деньги и документы. Об этом сообщили родственники пропавшего.
«В этот день и накануне ничего не предвещало беды. Братишка из многодетной семьи и воспитывается отчимом. С ним он в хороших отношениях. С другими членами семьи также не ссорился. Не пьет, не курит, вещества не употребляет. Вечером в районе 18:30 он сказал, что идет гулять. Позже мы заметили, что Дима взял с собой паспорт и деньги - 2000 рублей. Прошло 2 дня, но он так и не вернулся», - рассказывает сестра пропавшего Василиса Васильева.
По ее словам, братишка ушел из дома без телефона, т.к. ранее случайно его разбил. Совпадение?
«После ухода мы также нашли записку со словами: «Я ушел, меня не искать!» - добавила она.
Сестра признается, что ранее за братом не было замечено подобного поведения. Из дома никогда не убегал, конфликтов со сверстниками не имел.
После таинственного исчезновения подростка, родственники написали заявление в полицию. Параллельно распространили ориентировки в соцсетях. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день от очевидцев поступила информация, что пропавший был замечен в электричке, двигающейся в сторону Набережных Челнов. А позже, в этот же день, его заметили на вокзале. Куда и к кому он направлялся - неизвестно.
«У него в Челнах ни родственников, ни друзей, ни девушек. Я понятия не имею, куда он поехал. Не исключу, что он мог попасть в беду. Неужели его кто-то завербовал?» - задается вопросом сестра.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Васильева, просьба позвонить по указанным телефонам.
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