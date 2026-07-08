ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир» режиссёра Сергея Урсуляка

Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Генеральный спонсор экранизации – банк ВТБ.

«Война и мир» – одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков», - прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.

Главные роли в проекте исполнят:

Никита Волков - князь Андрей Болконский

Мария Золотухина - Наташа Ростова

Никита Языков - Пьер Безухов

Варвара Бочкова - Элен Курагина

Алексей Серебряков - князь Николай Болконский

Михаил Пореченков - граф Илья Ростов

Анна Михалкова - графиня Наталья Ростова

Евгений Кошелев - Анатоль Курагин

Никита Ефремов - Фёдор Долохов

Лика Нифонтова - Анна Друбецкая

Светлана Крючкова - Марья Ахросимова

Сергей Маковецкий - князь Василий Курагин

Александр Яценко - Платон Каратаев

Александр Балуев - Михаил Кутузов

Фёдор Федотов - Николай Ростов

За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Справка

Сергей Урсуляк – режиссёр, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов – от «Жизни и судьбы» до «Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий «Золотой орел» и «Ника», главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии и премии Правительства Москвы. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книги.

«Классика вдохновляет» – новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку «ВТБ – это классика», которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.