В Нижнекамске не нашли превышений вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

Контроль продолжается круглосуточно. Фото: канал мэра г. Нижнекамск

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что экологический мониторинг в городе и окрестностях ведётся без перерывов. Замеры проводят специалисты Минэкологии Татарстана, Роспотребнадзора и лабораторные службы «Нижнекамскнефтехима». Параллельно работают автоматические станции контроля в жилых кварталах, а также в районе села Прости и посёлка Строителей.

По данным всех систем, превышений допустимых норм вредных примесей в воздухе нет. Пробы, взятые на улице Вахитова, 2 и на перекрёстке Строителей и Вокзальной, показали, что состав воздуха в норме. Запаха гари и твёрдых частиц не обнаружено. Радиационный фон также не вызывает опасений. Наблюдение за состоянием атмосферы продолжается круглосуточно.

Напомним, утром 8 июля Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Предприятия получили повреждения.

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