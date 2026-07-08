Сбер представил комплекс цифровых решений для малого бизнеса на Международном форуме потребительской кооперации в Казани

Сбер выступил стратегическим партнёром Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли», который проходит в Казани с 8 по 10 июля. Мероприятие организовано Центросоюзом России при поддержке Правительства Республики Татарстан и приурочено к 195-летию российской потребительской кооперации и 110-летию Татпотребсоюза.

На стенде Сбера представлены современные цифровые инструменты, демонстрирующие, как технологии помогают автоматизировать работу предприятий, повышать эффективность процессов и создавать удобную экосистему управления бизнесом — от отраслевой автоматизации и аналитики до кассовой инфраструктуры и обслуживания клиентов.

Одним из ключевых направлений ежедневной поддержки малого бизнеса остается развитие и масштабирование отраслевых решений Сбера. Банк предлагает специализированные цифровые инструменты для предприятий оптовой и розничной торговли, сферы услуг, транспорта, недвижимости, производства, ЖКХ и строительства, а также для ресторанного бизнеса, участия в тендерах и интернет-торговли. Сбер представил готовые отраслевые решения для малого бизнеса, объединяющие управление продажами, складом, клиентской базой и документооборотом в едином цифровом пространстве с интеграцией сервисов Сбера. Посетители могут увидеть новую кассу самообслуживания, а также кассовое решение Power-Pos с облачной системой автоматизации для кафе, ресторанов и служб доставки, позволяющей управлять продажами, складом и финансами в реальном времени.

Также представлена собственная разработка банка — платёжный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом и биометрией.

Особое внимание привлекает инновационный банкомат Сбера. Устройство нового поколения не имеет аналогов в мире: помимо традиционных операций, в него интегрированы ИИ-помощник ГигаЧат и сервис экспресс-оценки здоровья. Всего за 30 секунд, посмотрев в камеру и приложив пальцы к датчикам, клиент старше 18 лет может бесплатно получить оценку своего состояния по 14 показателям, включая пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина и глюкозы.

Ярослав Скирта, заместитель управляющего «Банка Татарстан» Сбербанка:

«У нас есть конкретный пример синергии, которая уже работает на территории Республики Татарстан. Мы провели работу по синхронизации графиков работы мобильных офисов Сбера и автолавок «Татпотребсоюза». Результатом этой координации стало обслуживание населения в 43 населенных пунктах, где жители могут в один день получить и товары первой необходимости, и полный спектр финансовых услуг. Всего по республике курсирует 17 наших мобильных офисов, которые охватывают 249 населенных пунктов. При этом перечень доступных в них операций максимально широк: от переводов и платежей до открытия счетов, работы с кредитными картами, выдачи карт и кассового обслуживания. Мы видим в этом не просто логистическое решение, а создание единой точки входа для сельского жителя, что экономит его время и формирует новый стандарт доступности».

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