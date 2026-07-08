Рифкат Минниханов рассказал, как будет развиваться беспилотная отрасль в РТ

Минниханов выделил три приоритетных направления. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На международной выставке-форуме «Дрон Экспо» президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов подчеркнул необходимость перехода от отдельных беспилотных аппаратов к комплексной системе, способной функционировать в различных средах. Спикер отметил, что такая система должна быть интегрирована в единую транспортную инфраструктуру.

Минниханов также акцентировал внимание на необходимости согласованного подхода к развитию транспортной системы, охватывающей автомобильные дороги, авиационные трассы и водные пути. Президент академии подчеркнул, что ключевым аспектом развития беспилотных технологий является их социальное значение, направленное на улучшение качества жизни граждан через новые сервисы.

В будущем развитии отрасли Рифкат Минниханов выделил три приоритетных направления. Это бесшовность интеграции (устранение барьеров между различными средами для обеспечения непрерывной работы беспилотных систем), экономическая эффективность (снижение логистических затрат, разгрузка транспортной инфраструктуры и повышение уровня безопасности) и кадровый суверенитет (подготовка квалифицированных специалистов, способных эффективно внедрять и использовать передовые технологии).

Напомним, в Казани презентуют дроны будущего. Столица Татарстана с 8 по 10 июля проводит выставку «Дрон Экспо 2026».

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